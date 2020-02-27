YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

Antalya’da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, yaralamak, yetkisiz olarak belirli alanlara girmek, hırsızlık, ormanlık alan işgali, kişisel verileri ele geçirmek, tehdit, mala zarar vermek, Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan İ.Ö.

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, yaralamak, yetkisiz olarak belirli alanlara girmek, hırsızlık, ormanlık alan işgali, kişisel verileri ele geçirmek, tehdit, mala zarar vermek, Askeri Ceza Kanunu’na Muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan İ.Ö. , S.K. C.O. A.G. H.B. A.Y. M.K.Y. N.A. Ş.G. V.İ. H.H.A. K.Ç. H.Y. İ.K. E.D. ve M.E. olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Antalya Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Asya Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.