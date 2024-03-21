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Antalya'da yakalanan vaşak, verici tasmasıyla takibe alındı

AA AA
21.03.2024 10:56
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Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan vaşak, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vaşak, Güneybatı Anadolu'da varlığı ispatlanan Balkan vaşağı popülasyonunun ekolojisi, genetik çeşitliliği ve popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalandı.

DMKP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan vaşaktan, doku ve kan örnekleri alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen, ölçümleri yapılan vaşağa "Toros" adı verildi.

Vaşak, daha önce Ankara-Nallıhan'daki vaşakların genetiği ve ekolojisi üzerine doktora çalışması yapan Dr. Deniz Mengüllüoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
GPS vaşak

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