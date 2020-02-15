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Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Ş'den (53) haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Muhammet Ş'yi mutfakta hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Muhammet Ş'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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