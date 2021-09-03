Antalya’da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yassı Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayan Ersin Cömert, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, UMKE, itfaiye, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeden alınarak Kestel Mahallesi’ndeki piste götürülen Cömert, ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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