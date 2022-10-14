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Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

14.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç kesimi yaparken yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle yaralanan kişi, sahil güvenlik helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında ağaç kesimi yapan bir kişinin yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağının kırıldığı ve bulunduğu yerden helikopterle tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yardım çağrısı üzerine görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Helikoptere alınan yaralı, Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti'ne getirildi.

Yaralının sağlık ekibine bilinci açık olarak teslim edildiği belirtildi.

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Manavgat sahil güvenlik helikopter kurtarma

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