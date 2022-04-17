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Antalya'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

17.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinci katta biten yangın merdiveninde mahsur kalan kişi, itfaiye merdiveniyle indirildi

Antalya'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kışla Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 3 katlı pansiyonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle 2 müşteri çıktıkları çatıda, bir müşteri ise sadece birinci kata kadar inen yangın merdiveninde mahsur kaldı.

Çatıda mahsur kalanlar, itfaiye aracının uzatılan sepetine alınarak kurtarıldı.

Yangın merdivenindeki Fetli Dağtekin ise itfaiye merdiveniyle indirildi.

Dağtekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapısı kapalı olduğu için yangın merdivenine giremediğini söyledi.

Bu nedenle pencereden çıktığını ve yangın merdiveninin demirlerinden tutunarak birinci kata kadar inebildiğini anlatan Dağtekin, "Burada da yangın merdiveninin birinci kattan sonra demirlerinin olmadığını gördüm. Yangın merdiveni zemine kadar ulaşmıyordu. İtfaiye merdiveni olmasa inemeyecektim." dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, pansiyonun bazı odalarında hasara yola açtı.

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