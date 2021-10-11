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Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

11.10.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

Çıralı Mahallesi'nde deniz kenarında kuyruğundan ve sırtından yaralı caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yaralı kaplumbağayı tedavi için Muğla'daki merkeze götürdü.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nde görevli Siyamin Demiray, AA muhabirine, deniz kıyısında yaralı buldukları caretta carettayı yetkililere teslim ettiklerini, caretta carettalar için büyük çaba harcadıklarını da belirtti.

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