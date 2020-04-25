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Antalya'da yarış motosikletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Antalya'da yarış motosikletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da lüks motosikletleri çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çarşı ve Güllerpınarı mahallelerinde 22 Nisan'da iki yarış motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Okurcalar ve Konaklı mahallelerinde iki motosikletin daha çalındığı bilgisine ulaşan polis, jandarma ekiplerince ortak çalışma yürüttü.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen S.Y, M.K. ve G.Y.Ç'i evlerinde yakaladı.

Ekipler, farklı adreslerde iki çalıntı motosikleti bulurken, S.Y'nin evinde de iki motosiklete ait parçaları ele geçirdi.

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Adliye Alanya lüks motosiklet hırsızlığı Polis

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