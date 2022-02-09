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Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

09.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A. ve F.T'nin silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin yakalandığı operasyonda, tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılardan F.A'nın 3, F.T'nin ise 5 suç kaydının olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
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