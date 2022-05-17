YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

17.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pitbull cinsi köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye 14 bin 982 lira ceza verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Kuraçay Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin ağızlıksız başıboş bir şekilde sokakta gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen Y.C'ye "Yasaklı ırkları tasmasız ve ağızlık takmadan dolaştırmak" suçlamasıyla 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAntalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardıAntalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Ceza

Antalya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:41
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:06
Yatsı
21:36
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.