Antalya'da yaylada mahsur kalan 2 Kovid-19 temaslısı hava ambulansıyla hastaneye götürüldü

Antalya'da rahatsızlandıkları yaylada mahsur kalan 2 kişi, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi Kızılçukur mevkisinde rahatsızlanan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler, koruyucu elbiseler ve maskeyle bölgeye gitti.

Ekipler, rahatsızlanan kişileri sedyeye alarak helikopterin ineceği bölgeye kadar taşıdı. Rahatsızlanan 2 kişi, buraya gelen hava ambulansıyla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AKUT Kaş-Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, 5 gönüllüyle operasyonu başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Tolunay, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceklerini belirtti.



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