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Antalya'da yenidünya hasadına başlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Antalya'da yenidünya hasadına başlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yenidünya üreticileri hasat telaşı yaşıyor.

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği üyesi Hilmi Sevilgen, hasat edilen bir bahçede gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın yenidünya üretiminde söz sahibi olduğunu söyledi.

Yenidünya ağacının tüm yıl yeşil kalmasına rağmen meyvesinin mart-mayısta toplandığını belirten Sevilgen, bu meyvenin coğrafi işaretli ürünlerden olduğunu ifade etti.

Sevilgen, ilçede 400'e yakın üreticinin bulunduğunu dile getirerek, "Şu anda ilk hasat olması nedeniyle fiyatı 30-40 liraya kadar çıktı. Üreticiler bu anlamda para kazanmaya başladı." dedi.

Üreticilerden Muzaffer Yıldız da meyvenin ekonomik değerinin yüksek olduğunu kaydetti.

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Alanya Hasat Malta eriği meyve muşmula Yenidünya

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