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Antalya’da yetkinin adresi yine Eğitim Bir Sen

ANTALYA HABERLERİ  | 30.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen Türkiye’de 428 bin 598 üye sayısı ile 9.kez yetkili sendika olma başarısı gösterirken, Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi de 2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre 10 bin 78 üye ile yetkili sendika oldu.Eğitim-Bir-Sen’in güvenin ve başarının değişmeyen adresi olduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen Antalya İl Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Üye sayımız, zirvede olmamız, özgün ve özgür duruşumuzun, sahadaki azmimizin eğitim çalışanlarınca taçlandırılmasıdır.

Antalya’da yetkinin adresi yine Eğitim Bir Sen

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen Türkiye’de 428 bin 598 üye sayısı ile 9.kez yetkili sendika olma başarısı gösterirken, Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi de 2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre 10 bin 78 üye ile yetkili sendika oldu.
Eğitim-Bir-Sen’in güvenin ve başarının değişmeyen adresi olduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen Antalya İl Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Üye sayımız, zirvede olmamız, özgün ve özgür duruşumuzun, sahadaki azmimizin eğitim çalışanlarınca taçlandırılmasıdır. Nitekim sendikamızın birken bine, binlerden on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı olan gerçek, herkes için güvence olmasıdır. Bizim bugünkü gücümüz haklılığın, güvenin, emin olmanın gücüdür. İlmek ilmek, nakış nakış sevgiyi ve emeği paylaştığımız, birlikte alın teri dökerek bu büyük başarıda ortak pay sahibi olduğumuz tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz desteğiniz ve güveninizle devam ediyor" diye konuştu.
Kurban Bayramı münasebetiyle de duygularını paylaşan Başkan Miran, Eğitim-Bir-Sen olarak, yeryüzünde dökülen kanın son bulduğu, devletlerarası siyasetin savaş yoluyla yürütülmediği; işgallerin, sömürünün, soykırımın sona erdiği, mülteci ve sığınmacı kelimelerinin sosyolojik gerçek olmaktan çıkarıldığı bir dünyada yaşama umudunu taşıdıklarını belirterek, tüm islam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramını kutladı.

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