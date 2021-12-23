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Antalya'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri artırıldı

23.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ersin Yazıcı: - "Birkaç yetkili bayide sahte içki satıldığına rastladık. En riskli durum bu. Bu durum Türkiye genelinde de Antalya'da da görüldü. Tekel bayide kaçak içki olmaması gerekirken ne yazık ki giriyor" - "Vatandaşlarımız lütfen, bandrolü, kimden alındığı belli olmayan alkol alıp, kendilerini tehlikeye düşürmesinler"

Hareketli bir yılbaşı geçirilmesi beklenen Antalya'da, sahte içkiye karşı denetimler üst düzeye çıkarıldı.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak değerlendirilen Antalya, dünyanın farklı noktalarından turist çekmeye devam ediyor. Yılbaşı için de yoğun rezervasyon süreci yaşanan kentte, özellikle sanatçı katılımlı program yapan otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.

Ülke genelinde son günlerde artan sahte içkiden ölümler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Yılbaşı organizasyonları başta olmak üzere sahte içki tüketimini engellemek amacıyla kentteki denetimlere yoğunluk verildi.

- Tüm ekipler sahte içki denetimi için sahada

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, içkide merdiven altı üretimin ciddi problem oluşturduğunu söyledi.

Türkiye genelinde buna ilişkin bir problem yaşandığını aktaran Yazıcı, özellikle yılbaşı öncesi bu tür olaylarda artış yaşandığını dile getirdi.

Yazıcı, sahadaki denetimleri artırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç yetkili bayide sahte içki satıldığına rastladık. En riskli durum bu. Bu durum Türkiye genelinde de Antalya'da da görüldü. Tekel bayide kaçak içki olmaması gerekirken ne yazık ki giriyor. İstihbari birimlerimiz de dahil olmak üzere tüm ekiplerimiz sahayı denetliyor, bilgi almaya çalışıyor. Vatandaşlarımız lütfen, bandrolü, kimden alındığı belli olmayan alkol alıp, kendilerini tehlikeye düşürmesinler."

Sahte içkinin bayide rastlanılmasının tehlikeli bir durum olduğunu vurgulayan Yazıcı, buralardan alınan alkole de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

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