Antalya'da yılbaşı tatili yoğun geçecek

Küresel salgın sonrası en hareketli yılını geçiren Antalya, kış sezonunda da Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist ağırlamaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 400 bine ulaşan kent, yılbaşı tatilini de hareketli geçirecek.

Kent merkezinde ağaçlar farklı renklerle ışıklandırılırken, cadde ve sokaklar çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Misafir ağırlamaya devam eden başta 5 yıldızlı olmak üzere çok sayıda otel, süslemelerle yılbaşı havasına büründü.

"İNSANLAR BU YIL KALABALIK VE BİRLİKTE EĞLENCEYE YÖNELDİ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, Antalya'nın geçen yıllara göre daha hareketli bir kış sezonu geçirdiğini söyledi.

Kentte turizmin 12 aya yayıldığını ifade eden Perçin, bir yandan yabancı turistin gelmeye devam ettiğini, bir yandan da çeşitli kongre, spor organizasyonlarıyla hareketli dönem yaşandığını belirtti.

Antalya'da yılbaşı için de turizmcileri sevindirecek nitelikte yoğunluk yaşandığını ifade eden Perçin, "Yeni yıl programlarıyla ilgili bölgemizdeki bütün otellerde doluluk yüzde 99'larda. Kapalı otel yok denecek kadar az." dedi.

Perçin, yılbaşı tatili için yabancı misafirlerin yanı sıra yerli turistlerin ilgisinin de yoğun olduğunu aktararak, Türkiye'nin her bölgesinden tatil için rezervasyon yaptıranlar olduğunu kaydetti.

Salgın döneminde insanların kamp, karavan, villa gibi daha çok izole tatili tercih ettiğini aktaran Perçin, "İnsanlar bu yıl kalabalık ve birlikte eğlenceye yöneldi. Rezervasyonlar bu tür eğlenceli etkinliklerde daha fazla." diye konuştu.

İÇ PAZAR İLK SIRADA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da güzel bir sezon geçirildiğini söyledi.

Kentin misafir ağırlamaya devam ettiğini dile getiren Atmaca, yılbaşı hazırlıklarının da tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti.

Çok sayıda otelde yılbaşı programı düzenleneceğini vurgulayan Atmaca, yeni yıl figürleriyle süslenen otellerde sahne alacak sanatçıların belirlendiğini ve son rezervasyonların yapıldığını bildirdi.

Otellerdeki doluluk oranlarının yüz güldürdüğünü dile getiren Atmaca, "Yılbaşı için birinci sırada iç pazardan, ardından Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan rezervasyonlar aldık." dedi.

