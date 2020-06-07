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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 07.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Sırtında kamp çantası olan kişinin aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Aksu-Antalya kara yolu EXPO 2016 Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki otların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafet giyerek inceleme yapan polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Yankı Kınay (40) olduğunu tespit etti.

Kınay'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sırtında kamp çantası bulunan Kınay'ın, yol kenarında yürürken aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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