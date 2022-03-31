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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

31.03.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan M.K'ye kokuya duyarlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

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