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Antalya'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

19.12.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Feslikan, Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde, kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Karı görmek için bölgeye gidenler, yolda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla belediye ekiplerince gün boyunca çalışma yapıldı. Kar kürüme ve yol açma çalışması yapan ekipler, vatandaşları da dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ulaşımda herhangi bir problem yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

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