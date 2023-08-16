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Antalya'da yüksek nem bunalttı

16.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.

Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

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