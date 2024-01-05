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Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada

05.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kontrolsüz kavşakta ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya uçarak, savruldu.

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Serhan A. kontrolünde bulunan 35 KE 058 plakalı motosikletle Ramazan T. kontrolünde bulunan 07 T 1237 plakalı ticari taksi kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü genç, ileriye uçtu. Kazanın ardından ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Kaza anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ileriye uçtuğu anlar yer aldı.

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