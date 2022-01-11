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Antalya'da yurt öğrencileri "Komşum" projesiyle ihtiyaç sahiplerinin yardım eli oldu

11.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: - "Gerekli önlemler alınarak paketlenen ve muhafaza edilen yiyecekler, istenilen yerlere yine gönüllü öğrenciler tarafından ulaştırılıyor" - "Öğrencilerimize bollukta ve darlıkta sahip olduğumuz nimetleri ölçülü kullanmayı öğretiyoruz. İsrafla mücadelede de bu proje önemli bir rol oynuyor"

Antalya'da "Komşum" projesine katılan yurt öğrencileri, barındıkları kurumların yemekhanelerinden aldıkları yiyecekleri her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Eğitimi Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Daire Başkanlığının yurtlarda israfı önlemek, salgın nedeniyle evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların ya da yemeğe ihtiyacı olanların bu gereksinimini gönüllülük bilinciyle karşılayabilmek amacıyla başlattığı söz konusu proje, Antalya'da da başarıyla yürütülüyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda fazla pişen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, yurt öğrencileri arasında farkındalık ve duyarlılık bilincini de oluşturmayı hedefliyor.

Yurtlarda kalan gençler, her gün ihtiyaç sahiplerinin kapısına yemeklerini bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Eğitimi Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Daire Başkanlığının "Komşum" projesine yurtlardan tam destek verdiklerini belirtti.

Antalya yurtlarındaki projenin işleyişi hakkında bilgi veren Gürhan, "Her gün hijyen şartları ve muhafaza hassasiyeti gözetilerek yurtlarımızdan alınan yemekler, ayrı ayrı paketlenerek gönüllüler tarafından araçlara aktarılıyor. Gerekli önlemler alınarak paketlenen ve muhafaza edilen yiyecekler, istenilen yerlere yine gönüllü öğrenciler tarafından ulaştırılıyor. Öğrencilerimize bollukta ve darlıkta sahip olduğumuz nimetleri ölçülü kullanmayı öğretiyoruz. İsrafla mücadelede de bu proje önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.

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