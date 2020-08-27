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Antalya’da Zafer Bayramı kutlamaları başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Antalya’nın cadde ve sokaklarına taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Antalya’nın cadde ve sokaklarına taşıdı. Konyaaltı ve Alanya’da düzenlenen mobil konserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı gösteri havuzunda ise marşlar ve Atatürk görselleriyle gerçekleşen su gösterisi beğeniyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 gün sürecek konserlerine başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası Konyaaltı Liman Mahallesinden başlayan mobil konserine Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde devam etti. Mobil etkinlik otobüsü Konyaaltı Sahili’ne geldiğinde ise büyük bir coşku yaşandı.
Vatandaşlar coşkuya ortak oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası mobil etkinlik aracı üzerindeki konserine saat 19.00’da başladı. 22.00’ye kadar devam eden konserde Mobil etkinlik otobüsü Konyaaltı Sahili’ne geldiğinde ise büyük bir coşku yaşandı. Sahildeki vatandaşlar bandonun çaldığı şarklara ve marşlara coşkuyla eşlik etti.
Su gösterisi ilgiyle izlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı gösteri havuzunda marşlar ve Atatürk görselleri eşliğinde yapılan su gösterisi ilgiyle izlendi. Su gösterisi 30 Ağustos Zafer Bayramı’na kadar her akşam saat 20.45 ve 21.30 da iki kez yapılacak.
Alanya’da konser coşkusu
Mobil Etkinlik Otobüslerinden biri de Alanya’da konser verdi. Alanya’daki etkinlikte yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu sırasıyla, Avsallar Halk Pazarı, Konaklı Halk Pazarı, Mahmutlar Belediye önü, Alanya Atatürk Anıtı, Hacet Meydanı ve Damlataş Teleferik önünde halka canlı konser verdi. Ellerine bayraklarını alan 7’den 70’e herkes coşkuyla çalınan marşlara eşlik etti.
Konserler devam edecek
Mobil Etkinlik Otobüsleri 27 Ağustos Perşembe bugün saat 18.00-22.00 arasında Manavgat-Side ve Muratpaşa’da konser verecek. 28 Ağustos Cuma günü ise Cumhuriyet Bandosu saat 18.00’de Kepezliler ile buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ise Demre ve Kaş’ta olacak. Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 29 Ağustos Cumartesi günü Serik-Kadriye ve Belek’te sokak sokak gezerek Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. ABBO ise 18.00-22.00 saatleri arasında Elmalı ve Korkuteli’nin cadde ve sokaklarını dolaşacak. Cumhuriyet Bandosu ise 30 Ağustos Pazar günü Kepezlilere müzik ziyafeti sunacak.

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Antalya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
13:04
İkindi
16:44
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
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Muratpasa
Aylin Eczanesi
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