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Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

17.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikte erkek cesedi bulundu.

Çamlıbel Mahallesi 4980 Sokak'taki zeytinlik alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin Yusuf Arslan Karasağiz'a (23) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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