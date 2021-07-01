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Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

01.07.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen, vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

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Akşam
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Aykut Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
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Kaya Eczanesi
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Kiraz Eczanesi
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