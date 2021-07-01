Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'daki zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın, 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen, vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz