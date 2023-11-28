Antalya’daki 200 yıllık Ağalar Camisi’nin 2. etap restorasyon çalışması yapılacak

Perge Antik Kenti’nden alınan ve bazılarının üzerinde antik döneme ait yazıların yer aldığı taşlar kullanılarak inşa edilen Ağalar Camii, yıllar içinde kullanılamaz hale geldi. Kubbesi çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, duvarları arasında boşluklar oluşan caminin temelinde de kayma olduğu belirlendi. 2016 yılında ise Antalya Valiliği tarafından tamamen restore edilen caminin kubbesi ise aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 1800’lü yıllarda yapılan tarihi Ağalar Camii, minare yapılacak alandan yükselen servi ağacıyla dikkati çekiyor. Camiye 1 kilometre uzaklıktaki antik kentten getirilen taşlarla 1800’lü yıllarda inşa edilen cami, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor.

Antalya Valiliği Koruma ve Restorasyon Uzmanı Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, caminin bölgede "Servi Minareli Camii" olarak anıldığını söyledi. Yeni restorasyon ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Karabayram, "Aksu Ağalar Camisi Antalya’nın Aksu ilçesinde çok güzel bir noktasında yer alıyor. Aksu Ağalar Camisi 1810 yılında başlamış, 1812 yılında tamamlanmış ve 1812 yılında da hizmete açılmış" dedi.

Aksu Ağalar Camisi’nin çok iyi konumlandığını anlatan Karabayram, "Camimiz gerçekten tüm dönemsel özelliklerini kendi içerisinde barındıran çok özel bir dini yapımızdır. Özellikle Perge Antik Kenti’nden karma bir devşirme malzemelerinin kullanıldığı ve Osmanlı kültürünün de harmanlandığı özel bir camidir. Bu camimizin ilk restorasyon süreci 2014 yılında başladı ve 2016 yılında birinci etabı bitmişti. 2. etap için de Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında burada yeni bir çalışma başlatılma kararı alındı. Önümüzdeki günlerde Aksu Belediyesi tarafından buranın ihalesi gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"SERVİ MİNARELİ CAMİİ OLARAK LİTERATÜRDE YER ALDI"

Aksu Ağalar Camisi’ni önemli kılan özelliklerden birinin, buranın "Servi Minareli Camii" olarak geçmesi olduğunu söyleyen Karabayram, "Cami artık Servi Minareli Camii olarak literatürde yer aldı. Minarenin konumlandığı noktada servi ağacı hayat bulmuş ve Valimiz özellikle bu servi ağacının koruma talimatını verdi. Servi ağacı sonuna kadar korunacak. Bu servi ağacına yönelik restorasyon projesi kapsamında çeşitli iyileştirmeler yapılacak. Tabii ki Ağalar Camisi sadece kendi boyutunda değil, çevresi ile de ele alınacak. Çeşmesi, çevre düzenlemesi, mezarlık alanının iyileştirilmesi ve yapıdaki yeni çevre düzenlemesi ile alanda yeniden hayat bulmaya devam edecek. İnşallah 2024 yılının sonuna doğru Aksu Ağalar Camisi’nin 2. etabını da tamamen tamamlamış olacağız ve camimiz bütüncül bir restorasyon süreci ile tamamlanmış olacak" dedi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, BÜYÜK DESTEK VERİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bölgeye büyük önem verdiğini söyleyen Karabayram, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bilindiği gibi Antalyalı ve bir Antalya aşığıdır. Sadece buraya değil, Aksu ilçesindeki birçok antik kente destek verdi. Bakanımız ile birlikte arkeoloji bir altın çağı dönemini yaşıyor, bir taraftan da Osmanlı da gerçekten o ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Çünkü Osmanlı’nın bıraktığı emanetler de tek tek en güzel şekilde korunmaya devam edecek. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beye ve bizlere büyük destek veren, Ağalar Camisi’ne özellikle buradaki projenin hayat bulması için bütün desteğini bizden esirgemeyen Valimiz Hulusi Şahin Beye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Caminin bulunduğu mahallede oturan cami cemaatinden İrfan Tunalı (60) ise, “Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi’nde bulunan cami 200 yıllık bir tarihi camidir. Tarihi önem taşımaktadır. Bu caminin bir cemaati olarak caminin restorasyonunu yaptıranlardan memnunuz. Bu caminin birinci etabı daha önce yapılmıştı. Şimdi ise 2. etap restorasyon çalışmaları başlayacak. Bu camimizin restorasyon işlemlerini başlatan Antalya Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

