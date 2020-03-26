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Antalya'daki belediyeler maske üretimine başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Antalya'daki belediyeler maske üretimine başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kepez Belediyesi, maske üretimine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ATASEM) Uncalı Moda Evi'nde günde bin adet steril maske üretiyor.

ATASEM atölyesinde 5'i uzman eğitmen ve 3 kursiyerin ürettiği maskelerin kumaşlarının hijyeni titizlikle sağlanıyor. "Kullan at" kumaştan yapılan maske dikimi, salgın için alınan tedbirler süresince devam edecek.

Maskeler büyükşehir belediyesinin ilçelerdeki hizmet birimleri ile merkezdeki ana binada çalışan personele ulaştırılacak.

- Kepez Belediyesi maskeleri ücretsiz dağıtacak

Kepez Belediyesine bağlı Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi koronavirüs nedeniyle aşırı talep gören maske ihtiyacının karşılanması için el ele verdi.

Sakarya Bulvarı üzerindeki AKMEK merkezinde çalışmaya başlayan 22 kadın kursiyer ile kurs öğretmenleri, antibakteriyel kumaştan günde 600 ile bin adet maske üretmeyi yapmayı hedefliyor.

AKMEK'i ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zorlu dönemde Kepezlilerin ihtiyaçlarını gidermek adına her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Salgın küresel, mücadele ulusal. Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Kepezli kadınların ürettiği maskeler hemşehrilerimize ücretsiz dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

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Antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Belediyesi maske

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