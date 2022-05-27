YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına müebbet hapis cezası istendi

Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına müebbet hapis cezası istendi

27.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu sanıklardan Gökhan H. tahliye edildi

Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cüneyt A, Gökhan H. ve Aziz K, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman G. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cüneyt A'nın "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz A. hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Gökhan H. ile tutuksuz sanıklar Ferdi T. ve Halil İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Cüneyt A. ile Aziz K'nin bu hallerinin devamına, tutuklu sanık Gökhan H'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdiAmerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdi
Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildiPiyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.