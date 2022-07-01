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Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

01.07.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Gökhan H, Süleyman G. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Cüneyt Akyol, "Vicdan azabı çekmekteyim. Son derece pişmanım. Ailesinden özür diliyorum." diye konuştu.

Sanık Aziz Kaya ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Yalan söylüyorlar. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Süleyman G. de beraatini talep etti.

- "En ağır cezayı almalarını istiyorum"

Maktul Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar içimizde yaşamasın. Adalet istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyayı incelemeye aldıklarını belirterek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Akyol'un "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Savcı, sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz Kaya hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Gökhan H. ile Ferdi T. ve Halil İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etmişti.

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