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Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen 10 kişinin tedavisi sürüyor

02.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen 10 kişinin tedavisi sürüyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentteki orman yangınlarından etkilenen 555 kişiden 538'inin taburcu edildiğini, 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Hülür, yaptığı açıklamada, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ilçelerinde etkili olan orman yangınlarında dumandan etkilenen ya da yangında yaralanan hastalara gerek yangın bölgesinde gerekse hastanelerde müdahale edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen vatandaşlara her türlü tıbbi desteğin verildiğini aktaran Hülür, "Bugün itibarıyla yangından etkilenen 555 kişiden 538'i tedavisi yapılarak, taburcu edildi. Halen 10 hastamızın tedavileri devam ediyor. 5'i Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 2 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3 kişi de özel hastanelerde tedavi görüyor." diye konuştu.

Hülür, hayatını 7 kişinin de kaybettiğini hatırlattı.

- Sağlık çalışanları sahada görev başında

Hülür, il genelindeki yangın bölgelerinde 112 ile UMKE ekiplerinin, 44 araç ve 128 sağlık personeli, tüm kamu kurum ve özel hastaneler arası iş birliğiyle koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Sahada büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, yangın söndürme faaliyetlerinde kahramanca mücadele eden orman işçilerine ve itfaiye ekiplerine ilk yardımlarını yaptığını anlatan Hülür, şunları kaydetti:

"Sahadaki UMKE, 112 ve diğer sağlık ekiplerimiz dumandan etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımızla yangının başladığı ilk mahalleler başta olmak üzere öncelikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşımızın tüm sağlık kontrolleri gerçekleştirmekte, ilaç ve hijyenik bakım ihtiyaçlarını da hızla karşılamaktadır. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese ve yaralılarımızın her anında yanında olan cesur sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim."

Hülür, psikolog ve çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan ekibin de mahalle mahalle dolaşarak, tıbbi ilk yardımın yanında yangından etkilenen vatandaşların dertlerini dinlediğini ve ruhsal destek verdiğini ifade etti.

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