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Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

05.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist hayatını kaybetti.

İ.K'nin kullandığı 07 AGS 320 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Nikolai Buchin'e (60) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Buchin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Buchin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik rus turist

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