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Antalya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi

05.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi

Antalya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 bin 712 eserin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.

Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 712 eser ele geçirildi

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operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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