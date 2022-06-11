Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Alanya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

H.A.T. idaresindeki 33 LA 898 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Mehmet Yalçın’ın (73) kullandığı 07 HFL 54 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalçın, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Yalçın, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.A.T gözaltına alındı.



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