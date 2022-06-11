Antalya'daki trafik kazasında Alman uyruklu sürücü yaşamını yitirdi

Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alman uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Demirtaş Mahallesi D 400 karayolunda Franz Josef Bonaventura (66) yöntemindeki 07 MB 2408 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bonaventura'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz