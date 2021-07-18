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Antalya'daki trafik kazasında vefat eden polis memuru ile oğlunun cenazeleri Çorum'da defnedildi

18.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki trafik kazasında vefat eden polis memuru ile oğlunun cenazeleri Çorum'da defnedildi

ÇORUM (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İsa Karadine (34) ve 5 yaşındaki oğlu Emir'in cenazeleri, memleketleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine ile oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutları, kara yolu ile Antalya'dan Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi.

Baba ve oğlu için Sungurlu Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde polis memurunun ağabeyi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aydın Karadine, kardeşinin ailenin en küçüğü ve sessiz, sakin biri olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, cenaze töreni öncesi polis memurunun babası Hacı Ömer ve annesi Hacer ile kardeşleri Aydın, Üsküdar, Mutullah ve Fatih Karadine'ye taziye dileklerini iletti.

Aktaş, cenaze namazının ardından baba Hacı Ömer ile polis memurunun tabutunu taşıdı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyük İncesu köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine Karadine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de katıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru İsa Karadine olay yerinde, 5 yaşındaki oğlu Emir ise kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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trafik kazası Çorum

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