Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 kilogram esrar, 454 kök Hint keneviri ile sulamada kullanılan malzeme ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve A.Y'nin işlemleri sürüyor.

Ekipler, diğer şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz