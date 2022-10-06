YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

06.10.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladıAlanya'da "Tarım Teknolojileri Buluşması" başladı
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
Alanya uyuşturucu jandarma operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
12:51
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:56
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.