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Antalya’dan 18 yüzücü milli takımda

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kış Kupası Türkiye Açıksu Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları’na katılan Antalyaspor yüzme takımından 18 sporcusu barajı geçerek milli takım aday kadrosuna girmeye hak kazandı.Kocaeli’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 36 kulüpte 313 sporcu katıldı.

Kış Kupası Türkiye Açıksu Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları’na katılan Antalyaspor yüzme takımından 18 sporcusu barajı geçerek milli takım aday kadrosuna girmeye hak kazandı.
Kocaeli’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 36 kulüpte 313 sporcu katıldı. Müsabakaların sonunda en çok puanı toplayan yüzücüler kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluk kupalarını Antalya’ya getirmeyi başardı. Müsabakada 4x400 metre karma bayrak yarışında Antalyasporlu yüzücüler altın madalyanın sahibi olurken, 2 bin metre yarışlarında kadınlar ve erkeklerde altın madalya yine Antalyasporlu yüzücülerin oldu. Müsabakaların sonunda barajı geçerek milli takıma davet edilme hakkı kazanan sporcular şu şekilde:
"Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Ege Özgür, Çınar Yılmaz, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Boran Atasoy, Onur Onursal, Ecenur Ceylan, Büşra Çartay, Sevim Eylül Süpürgeci, Naz Albayrak, İpek Derin Eğin, Ela Ulucan, Talya Erdoğan ve Elvin Layra Gürdal."

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