Antalya’dan 5 kamyon yardım malzemesi Elazığ için yola çıktı

Antalya, Elazığ depreminin ardından Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasıyla tek yürek oldu. Battaniyeler, atkı ve bereler, ısıtıcılar, çocuk bezleri, mamalar ve bölgede ihtiyaç olabilecek daha birçok ürün belediyeye ulaştırıldı. Yapılan tasnifin ardından 3’ü gıda 2’si giyim eşyası olmak üzere 5 kamyon yardım malzemesi öğle saatlerinde Elazığ’a ulaşmak için yola çıktı.

Son açıklamalara göre 35 işinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasıyla kent tek yürek oldu. Battaniye ve yorgandan atkı ve bereye, mont ve kabanlara, çocuk bezinden mamalara, kuru bakliyat ve uzun ömürlü sütlere, hijyen malzemelerine elektrikli ısıtıcılara Antalyalılar, deprem bölgesinde lazım olabilecek her ürünü Muratpaşa Belediyesi’nin Fener Mahallesi’nde bulunan ana hizmet binasına ulaştırdı. Deprem haberinin ardından teyakkuz durumunda olan Muratpaşa Belediyesi de gelen tüm yardımları makbuz karşılığında teslim alıp her ürünü ayrı ayrı tasnif edip paketledi. 100’ye yakın belediye çalışanı eşyaların tasnifi, paketlenmesi ve kamyonlara yüklenmesiyle ilgilenirken 3’ü gıda 2’si giyim eşyası olmak üzere 5 kamyon yardım öğle saatlerinde Elazığ’a ulaşmak için yola çıktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kamyonların hareketinden önce belediye hizmet binasına gelerek yardım çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı. Başkan Uysal, “Ne kadar büyük bir halkız. Ne kadar büyük bir milletiz. İnsanlarımız büyük bir alicenaplık gösteriyor. Sadece sosyal medya duyurusuyla bütün insanlarımız akın akın yardım getiriyorlar. Biz de onlar için bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız, 2 gündür gelen yardımları organize ediyorlar. Büyük geçmiş olsun diliyorum, bütün deprem mağduru vatandaşlara. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah yaralılar da biran önce sağlığına kavuşur. Böyle zamanlarda kenetlenebildiğimizi bir kez daha gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Muratpaşalılarla, Antalyalılarla, halkımızla gurur duyuyoruz. Allah daha beterini göstermesin. İnşallah böyle şeylere hiç ihtiyaç olmaz ama olduğu durumda hızla neler yapabildiğimizi bir kez daha görmüş olduk" ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal, incelemelerinin ardından Antalya’dan Elazığ’a yola çıkacak şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyardı, “Hayırlı yolculuklar” diledi.

