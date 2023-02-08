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Antalya’dan deprem bölgesine sağlık ekipman desteği

08.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda Hatay’a 11 sağlık personeli ile 3 ambulans, 20 yataklı sağlık tırı ve ilaç gönderdi.

Tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma, barınma, giysi, yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra şimdi de sağlık hizmetiyle depremzedelerin yanında olacak. Deprem bölgesine giden ve orada eksikleri yerinde görme şansı bulan Başkan Böcek, “İnsanlarımız gerçekten çok zor durumda. Yüce Türk Milleti, Türk halkı yardım etmek istiyor. Bizler de elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Biriminde görevli aralarında uzman acil tıp teknisyeni, paramedik, hemşirelerin de bulunduğu 11 sağlık personelinin 3 ambulans, 20 yataklı sağlık destek tırıyla Hatay’da görev yapacağını söyledi.

Başkan Böcek, Cam Piramit’te kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi’nden sağlık görevlilerini ve mobil sağlık destek tırını dualarla Hatay’a uğurladı.

"SEYYAR HASTANE"

Seyyar hastanenin Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda hizmet vereceği bildirildi. Ekipte görev alan ve gönüllü olarak Hatay’a giden Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli gerekli ekipman ve ilaçlarla yola çıktıklarını belirterek, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmaya gayret göstereceklerini belirtti.

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