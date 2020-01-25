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Antalya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 23:12 | Son Güncelleme

Antalya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi

Antalya'nın bazı ilçelerinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Elmalı ve Finike ilçelerinde, depremin ardından başlatılan kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyelerde toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda malzemeleri kolilere yerleştirilerek, kamyon ve tırlarla bölgeye gönderildi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, doğal afet durumlarında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade etti.

"Belediyemizden yardım kampanyası için duyuru yapar yapmaz ilçemiz esnafı, haldeki komisyoncularımız, yardımsever vatandaşlarımız hemen yardıma koştular." diyen Geyikçi, kampanya sırasında duygulu anlar yaşadıklarını vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılmasına katkı sunmak için temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu iki aracı bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, depremin ardından devletin seferberlik başlattığını, bölgeye her türlü insani yardım ve teknik desteğin sağlandığını belirterek, kendilerinin de ısıtıcı battaniye ve gıda maddelerinden oluşan malzemeleri gönderdiklerini dile getirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise kışlık malzeme temini için kampanya başlattıklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Deprem Elmalı Finike Kepez Muratpaşa Yardım

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