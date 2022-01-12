Antalya'dan gönderilen botlar, Iğdır'daki çocukların ayaklarını ısıttı

Antalya'dan kışın zorlu geçtiği Iğdır'a gönderilen 300 bot, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Canan Tungar, Iğdır'ın Melekli beldesindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için 300 bot gönderdi.
Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar'ın beldedeki okullara bıraktığı botlar, öğretmenler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.
Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, botların okullardaki yöneticiler tarafından öğrencilere dağıtılacağını belirterek, "1000 kilometrenin üzerinde uzaklıktan, Antalya'dan gelen hediyeler, beldemizdeki çocuklarımızı sevindirdi. Bu vesileyle, yardımda bulunan derneğe ve yönetim kurulu üyelerine çocuklarımız adına teşekkür ederiz." dedi.
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