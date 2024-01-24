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Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler

İHA İHA
24.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kışın ortasında hava sıcaklığı 19 dereceyi ulaşınca sahillerde yoğunluk oluştu.

Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler

Güneşli havayı görenler denize girdi, bol bol güneşlendi. Sahilde hem deniz hem güneş keyfi yapan bir vatandaş, “Bize kış gelmiyor. Fotoğraflarımı gören akrabalarım kıskanıyor. Antalya çok güzel bir memleket” dedi.

Turizm kenti Antalya bugün yazdan kalma günleri aratmadı. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 19 dereceye kadar ulaşırken nem oranıysa yüzde 51, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kaydedildi. Güzel havayı fırsat bilenler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahilde oluşan yoğunluk ve görüntüler, yaz aylarını aratmadı. Bazı vatandaşlar Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında piknik yapan vatandaşlara da rastlanırken, varyant seyir terasında da oluşan kalabalık, bol bol fotoğraf çekindi.

“AKRABALARIM KISKANIYOR”

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Fikriye Eker, Antalya’nın çok güzel bir yer olduğunu ve buradan vazgeçemediğini söyledi. Antalya öyle güzel bir memleket ki gelen vazgeçemiyor. Ankara’ya tekrar dönmeye hiç düşünmedim. Dağlarda karı görüyoruz, biz burada denize giriyoruz her gün. Her gün spor yapıyorum, denizde yüzüyorum. Burası insana gerçekten huzur veriyor. Bize kış gelmiyor. Gerçekten bu şehir bir cennet. Ankara’daki akrabalarımla irtibat halindeyim, fotoğraflarımı gördü. Şaka mı bu deyip inanamıyorlar. Kıskanıyorlar ve burada olmak istiyorlar”

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