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Antalyalı iş adamı sokak hayvanları için mama dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

Antalyalı iş adamı Şahin Kırbıyık, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için aldığı mamaları sokakta gezen sessiz dostlara kendi elleriyle dağıttı.Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, sokak hayvanlarının aç kalmaması için aldığı yüzlerce torba mamayı ekip arkadaşları ile sokak sokak gezerek dağıttı.

Antalyalı iş adamı Şahin Kırbıyık, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için aldığı mamaları sokakta gezen sessiz dostlara kendi elleriyle dağıttı.
Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, sokak hayvanlarının aç kalmaması için aldığı yüzlerce torba mamayı ekip arkadaşları ile sokak sokak gezerek dağıttı. Fabrikaların bulunduğu Aksu ve Serik ilçelerinde küçük kaplara koydukları mamaları sokak hayvanlarının gezdiği alanlara bırakan Kırbıyık, bazı noktalarda da sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi. Kırbıyık, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sessiz dostların aç kalmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek imkanı olan herkesin bu tür uygulamalar yaparak o canlara bir kap su ve yemek vermesini istedi.

"Her canlı kutsaldır"
Yaratılan her canlıyı Yaradan’ın kutsal bir emaneti görerek sahip çıkmaya çalıştıklarını ve bundan sonra da imkanları ölçüsünde bu tür projeleri geliştirerek devam ettireceklerini belirten Kırbıyık, "Her canlı bizim için kutsaldır. Hiçbirisinin aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde işletmelerin de kapalı olması sebebiyle sokak dostlarımız yiyecek bulabilme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Onların aç kalmaması için de ekip arkadaşlarımız ile aldığımız yüzlerce torba mamayı sokak sokak gezerek onların olduğu bölgelerde dağıttık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde arttırarak devam ettireceğiz. Onlar da bir can ve bize ihtiyaç duyuyorlar. İmkanı olan herkesi bu dostlarımızın gezdiği alanlara bir kap mama ve bir kap su bırakmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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