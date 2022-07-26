Antalyalı kadın üreticilerin meyveleri Migros raflarında

İSTANBUL (AA) - Migros, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Antalyalı kadın üreticilerin yetiştirdiği meyveleri hasat tazeliğinde tüketicilerle buluşturuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın kooperatifleriyle sürdürdüğü iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Güçlü yatırımlarıyla tarımsal alanda kadınların güçlenmelerini ve büyümelerini destekleyen Migros, Antalyalı kadın üreticilerinin yetiştirdiği meyveleri en taze şekilde ülke çapındaki mağazalarında satışa sunuyor. 1.800'ü aşkın üreticinin bağlı olduğu Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle son 2 yılda toplam 1.000 ton erik, kayısı, armut ve nektarini tüketicilerle buluşturan Migros, bu yıl söz konusu meyvelere nar ve ayvayı da ekleyerek 1.500 ton alım yapacak.

- "Kadın kooperatifleri iş birlikleri ile sürdürülebilir tarımı destekliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, kadınların iş dünyasında desteklenmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için kadın kooperatiflerinin desteklenmesini önemsediklerini ve kadın kooperatiflerine öncelik verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, meyve ve sebze üretimi yapan kadın kooperatiflerinin ürettikleri standartlara uygun ürünleri satın aldıklarını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın kooperatifleri iş birlikleriyle hem sürdürülebilir tarımı destekliyor hem de binbir emekle üretim yapan kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarına vesile oluyoruz. Uzun süredir iş birliği içerisinde olduğumuz Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla Antalyalı kadın tarım emekçilerinin ürettiği yaz aylarının en sevilen meyvelerinden erik, kayısı, armut ve nektarini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda en taze şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Son 2 yılda erik, kayısı, armut ve nektarinle başladığımız meyve alımını bu yıl ayva ve nar ile genişleteceğiz. Böylelikle 1.500 ton alım yapmış olacağız."

Arslan, yerel üreticilere destek olurken, müşterileri en taze ve kaliteli meyvelerle buluşturmayı sürdüreceklerini aktardı.

