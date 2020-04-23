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Antalyalı müzisyen bu sefer evinin terasında çocuklar için konser verdi

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Antalyalı müzisyen bu sefer evinin terasında çocuklar için konser verdi

Antalya'da müzisyen Onur Nugay, bu kez evinin terasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nugay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl tören alanları ve meydanlarda kutlanamaması nedeniyle komşuları için terasında konser vermeye karar verdi.

Daha önce de evde kalan komşuları için benzer bir etkinliği gerçekleştiren Nugay, komşularının da destekleriyle gitarını ve ses sistemini 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin terasına taşıdı.

Burada Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile 23 Nisan şarkı ve marşlarının yanı sıra popüler şarkıları seslendiren Nugay'a komşuları da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Nugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın herkes için özel bir gün olduğunu, böyle özel bir günün sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı buruk geçmesine gönlünün razı olmadığını söyledi.

Salgın önlemlerinin bayram coşkusunun önüne geçmemesi için kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Nugay, "Daha önce yine terasımda bir konser vermiştim ve komşularımdan da büyük beğeni almıştım. O günden beri sürekli olarak tekrar yapmam yönünde isteklerini iletiyorlardı. Ben de bunu 23 Nisan gibi anlamlı bir günde tekrar etmek istedim." diye konuştu.

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Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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