Antalyalı restoran ve kafe işletmecilerinden HES kodlu hizmet talebi

Antalya’da kafe ve restoran işletmecileri, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği çatısı altında toplanarak iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde HES Kodu kullanılarak tekrar açılması yönünde çağrıda bulundu.

Antalyalı kafe ve restoran işletmecileri, Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği çatısı altında toplanarak iş yerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde açılmasına yönelik basın toplantısı düzenledi. Toplantıda işletmelerin kapanması ile birlikte oluşan ekonomik sıkıntılar üzerine konuşan dernek Başkanı Zeki Özen, “Pandemi nedeni ile tamamen ve bir anda kapanan sektörümüz maddi manevi çok ciddi problemler ile karşı karşıyadır” dedi.

“Birikimi olan bir sektör değiliz”

İşletmecilerin bir birikimi olmadığını söyleyen Özen, “Sektörümüz, Antalya bazında 3 binin üzerinde işletme ile 50 bin personeli istihdam eden, yüzlerce firmaya önemli gelir kapısı olan lokomotif bir sektördür. Öncelikle devletimize, personelimize yapılan KÇÖ’den, KDV ve stopaj indiriminden dolayı teşekkürü borç biliriz. Ancak işletmelerimiz, kapanmakla birlikte, kira, elektrik, su , doğalgaz faturaları, Vergi, SGK gibi maddi yükümlülüklerle baş başa kalmıştır. Birikimi olan bir sektör değiliz. Bir anda kapanması ile yukarıda saydığım faturalarla, tedarikçi borçlarını da ödeyemez hale geldik. Bir çok işletme, icra takipleri ile baş başa kaldı” diye konuştu.