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Antalyalılar ‘Mandıra Filozofu’yla eğlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

"Arabada sinema” etkinliğiyle Antalya’da bir ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi, perşembe günleri hariç her akşam farklı bir sinema filmiyle vatandaşlara keyif dolu bir akşam yaşatıyor.

"Arabada sinema” etkinliğiyle Antalya’da bir ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi, perşembe günleri hariç her akşam farklı bir sinema filmiyle vatandaşlara keyif dolu bir akşam yaşatıyor. Dün akşam perdeye yansıyan ‘Mandıra Filozofu’nu 200’e yakın araçtan 500’den fazla kişi izledi.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler insanları sosyal yaşamdan ayırıyor. Konyaaltı Belediyesi, geçen hafta başlattığı ‘arabada sinema’ etkinliğiyle, hem güvenli hem de hiçbir sağlık riski taşımayan sosyal yaşamın mümkün olabileceğini ortaya koydu. Uncalı Mahallesi pazar yerinde, haftada 6 akşam farklı sinema filmi perdeye yansıyor. Antalyalılar son olarak Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Birol Güven’e ait olan Mandıra Filozofu filmiyle keyifli bir akşam geçirdi.
Gösterimi yapılan sinema filmleri için günde binlerce vatandaşın talepte bulunduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların Konyaaltı Belediyesinin resmi internet sayfasından araç plakalarıyla rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyledi. Alana bu araç plakalarıyla alınan vatandaşların sevdikleriyle güven içinde son derece keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getiren Başkan Esen, bir ay boyunca ‘arabada sinema’ keyfinin devam edeceğini söyledi.
5 Haziran Cuma günü ‘Son Osmanlı Yandım Ali’, 6 Haziran Cumartesi günü ‘Bizim İçin Şampiyon’, 7 Haziran Pazar günü ise ‘7. Koğuştaki Mucize’ sinema filmi, Antalyalılar ile buluşacak. Program akışı, Konyaaltı Belediyesinin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından günlük duyurulacak.

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Yatsı
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Muratpasa
Çavdır Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
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