Antalya’nın 1894 yıllık tarihi kapısında egzoz gazı ve diğer etkenlerin sebep olduğu kararmalar giderilecek

Antalya’da halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Kaleiçi’nin girişindeki 1894 yıllık Hadrianus Kapısı’nı, kente gelen yerli ve yabancı binlerce tatilci ziyaret ediyor. MS 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’ya gelişi anısına yapılan kapının üzerindeki oyma ve kabartmalar ise görenleri hayran bırakıyor. Yapının korunarak gelecek nesillere aktarılması için üzerinde çıkan bitkilerin, toz ve egzozdan kaynaklı siyah kirlilik tabakasının ortadan kaldırılması için çalışma başlatılıyor. Devlet eliyle yapılacak çalışmada; saf su kullanılarak, özel harçlarla basit onarım tarzında, yapının ömrünü uzatacak, tedavi edecek bir yöntemle ele alınacak ve taşın orijinal rengi ortaya çıkacak. Kaleiçi’ne giriş çıkışın kapatılmayacağı çalışma sonunda, Üçkapılar’ın görselliğinin gece de ön plana çıkması için ışıklandırma yapılacak. Ayrıca, yapının dokusuna zarar veren güvercinlerin belirli bölümlere konmasını engellemek içinde önlemler alınacak.

"KARARMA YOĞUNLUĞU VARDI"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Roma döneminden bugünlere gelen tarihi yapıyı diğer eserler gibi korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Üçkapılar’ın Antalya’nın en simge yapılarının biri olduğunun altını çizen Karabayram, “Bu simge yapılardan Yivli Minare’den Saat Kulesi’ne, Üçkapılar’a kadar birçok yapıyı ele almaya çalıştık. Bu yılki çalışmalarda Üçkapılar’daki tabakada ciddi bir deformasyon görüyoruz. Yapı hem egzoz etkenlerinden dolayı hem de güvercinlerin popülasyonundan dolayı bir etkileşim süreci ve bitkilenme de gelince belli iklimsel nedenler de bunu etkileyince yapıda belli deformasyonlar olmaya başladı. Buna yönelik bir tedbirin ve bir önlemin alınması gerekiyordu. Biz buna kararma diyoruz” dedi.

"İHALEYE ÇIKILMAYACAK, DEVLET KENDİ İMKANLARIYLA YAPACAK"

Bu kararmanın taş üzerinde sonradan oluştuğunu dile getiren Karabayram, “Buna belirli bir katmanda diyemiyoruz, çünkü bu kirden oluşmuş. Bir kir tabakası oluştu. Hem bu kir tabakasının alınması hem de bu güvercin popülasyonunun verdiği zararın önüne geçilmesi, egzoz gazlarından kaynaklı yapının geçirmiş olduğu deformasyonlara yeni bir tedavi edici yöntem uygulayacağız. Direkt Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı gözetiminde ve denetiminde kamu eliyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy talimatı ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in direktifiyle burada bir çalışma başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"KARARMA GİDERİLECEK"

Üçkapılar’dan Kaleiçi’ne geçişi engellemeyen titiz bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Karabayram, “Kente gelen herkesin fotoğraf kareleri içinde Üçkapılar’ın girdiğini biliyoruz. İnşallah bu güzelliğiyle yeniden hayat bulması için bir çalışma devam edecek. Biz yüzey koruyucu çalışma yapacağız. Bir tabaka çalışması yapmayacağız. Burada mekanik yöntemlerle saf su kullanılarak, özel harçlarla basit onarım tarzında, yapının ömrünü uzatabilecek, tedavi edebilecek bir yöntemle ele alacağız. Önümüze çok beyaz bir yapı çıkmayacak. Ama yapının üzerindeki kirleri aldığımız takdirde, gerçek rengine bir kısım ulaşmış olacağız” diye konuştu.

GÜVERCİNLER İÇİN ÖNLEM

İhale sisteminin uygulanmayacağını çalışmaların devlet eliyle yapılacağını kaydeden Cemil Karabayram, “Güvercinlerin bilindiği gibi gübrelerinde ciddi oranda bir asit var ve bu taşlara ciddi oranda zarar veriyor. Taş yumuşak ve estetik huylu ve çabuk etkileniyor. Biz güvercinlerin yaşayışına bir şey demeyeceğiz. Belki bir ses dalgasıyla onların konmasını engelleyebiliriz, jeller ya da kuşkovarlar yerleştirebiliriz. Belirli noktalara konmadıkları sürece bizim için sorun yok. Biz güvercinleri ve yapımızı da koruyacağız. Ama doğaya surların öbür noktalarına konmaya devam edebilirler, güvercinlerle bir problemimiz yok. Sadece güvercinlerin oluşturmuş olduğu popülasyondan dolayı bir tedbir almamız gerekiyor. Antalya’mızın simge yapısını en iyi şekilde korumaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

