Antalya'nın 6 bin yıllık zeytinyağını markalaştırma çalışmaları

Antalya'da zeytinyağının bölgede yeniden marka haline getirilmesi için çalışma yürütülüyor. Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, konuyu bilimsel olarak gündemine alan Borsa'nın yürüttüğü "Antalya İlinde Yetiştirilen Tavşan Yüreği Zeytin Çeşidi, Beylik ve Karazeytin Zeytin Tiplerinin Coğrafi İşarete Temel Oluşturabilecek Şekilde Yöresel Farklılıklarının Tespit Edilmesi Projesi" ikinci yılına girdi. ATB, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile yürüttüğü projeyle Antalya'da yetiştirilen "Tavşan Yüreği" zeytin çeşidi, "Beylik" ve "Karazeytin" zeytin tiplerinin biyokimyasal ve duyusal farklılıklarını tespit etmeyi hedefliyor. Borsa ayrıca hasat edilen zeytinlerin zeytinyağlarının numunelerini İspanya'ya gönderip, sağlık bileşenleri açısından detaylı analizlerini de yaptırıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Ali Çandır, Akdeniz'in zeytin ve zeytinyağının ana vatanı olduğunu belirtti. Antalya'nın da geçmişi Pamfilya dönemine kadar uzanan zeytin ve zeytinyağ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Çandır, "Borsa olarak bölgemizdeki zeytin ve zeytinyağını hem üretim miktarı hem de ticari olarak hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tavşan Yüreği" zeytine coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlatan Çandır, "Beylik" zeytininin çeşit olarak kabulü için de çalışma yürüttüklerini bildirdi. Söz konusu ürünlerden elde edilen zeytinyağının "ilaç" niteliğinde olduğunun tahmin edildiğini aktaran Çandır, bunu bilimsel olarak ortaya koymak için Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile çalıştıklarını kaydetti. . "Tavşan Yüreği" ve "Beylik" zeytininden elde edilen zeytinyağlarının analizlerini İspanya'da yaptırdıklarını anlatan Çandır, "Hocamız İspanya'dan gelen rapora göre bir değerlendirme yapacak. Bu ürünlerin sağlık açısından değeri yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkacak." ifadesini kullandı. - "Bu topraklarda 6 bin yıldır var, litresi 100 avroya satılabilir" Doç. Dr. Özkaya ise zeytinin Anadolu topraklarında 6 bin yıldır var olduğunu belirtti. Antalya'nın kendine has ürünleriyle önemli bir zeytin ve zeytinyağı merkezi olduğunu vurgulayan Özkaya, bölgeye has ürünlerin sağlık bileşenleri olarak da adlandırılan minör bileşenlerinin daha detaylı değerlendirilmesi için bu projeyi yürüttüklerini bildirdi.