Antalya’nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla buluşmasını sağlamak ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksı hediye edecek. Başkan Uysal, “Küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini çocuklarımıza anlatalım istiyoruz” dedi.

Pencere önünde yetiştirilen fesleğen, maydanoz gibi aromatik bitkilerle başlayan ve çok kısa bir süre sonra balkondan, terastan domates, limon, biber toplamaya uzanan balkon bahçeciliği girişimlerine bir destek de Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nden geldi.

Balkon bahçeciliği

Başkan Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde yaklaşık 35 dönüm alanda kurulu bitki üretim tesisinde bir süredir hummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Tesislerde, yerli tohumdan marul, maydanoz ve fesleğen fidelerinin saksılara dikildiğini belirten Başkan Uysal, “Bu üç bitkinin içinde olduğu saksılarımızı, balkonlarından üretim yapmak isteyen, balkon bahçeciliğine yeni başlamak isteyen, gönüllü 2 bin 500 komşumuza hediye edeceğiz” diye konuştu.

Balkonlarda çiçek dışında başta aromatik bitkiler ve baharatlar olmak üzere mevsimlik sebze, meyve yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Ve çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak” dedi.