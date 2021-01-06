YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak

Antalya’nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak

ANTALYA HABERLERİ  | 06.01.2021 12:59 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla buluşmasını sağlamak ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksı hediye edecek.

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla buluşmasını sağlamak ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksı hediye edecek. Başkan Uysal, “Küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini çocuklarımıza anlatalım istiyoruz” dedi.
Pencere önünde yetiştirilen fesleğen, maydanoz gibi aromatik bitkilerle başlayan ve çok kısa bir süre sonra balkondan, terastan domates, limon, biber toplamaya uzanan balkon bahçeciliği girişimlerine bir destek de Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nden geldi.

Balkon bahçeciliği
Başkan Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi’nde yaklaşık 35 dönüm alanda kurulu bitki üretim tesisinde bir süredir hummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Tesislerde, yerli tohumdan marul, maydanoz ve fesleğen fidelerinin saksılara dikildiğini belirten Başkan Uysal, “Bu üç bitkinin içinde olduğu saksılarımızı, balkonlarından üretim yapmak isteyen, balkon bahçeciliğine yeni başlamak isteyen, gönüllü 2 bin 500 komşumuza hediye edeceğiz” diye konuştu.
Balkonlarda çiçek dışında başta aromatik bitkiler ve baharatlar olmak üzere mevsimlik sebze, meyve yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Ve çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak” dedi.

mahalle mahalle dağıtılacak
Muratpaşa Belediyesi’nin “Çocuklarımız Toprakla Tanışsın” adıyla gerçekleştirdiği çalışmada gönüllü olarak yer almak için belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan formu doldurmak yeterli olacak. Sadece Muratpaşa’da ikamet edenlerin gönüllü olacağı çalışmada, her hafta 500 saksı hazırlanacak ve mahalle mahalle dağıtılacak.
Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda da sebzelerin doğal lezzetini, bir sebzeyi dalından koparmanın keyfini yaşamak, çocuklarına yaşatmak isteyen komşularını için saksıda soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri hediye etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Akar Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.